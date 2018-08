Descrizione evento: Domenica 19 agosto WORKSHOP SCRITTURA: “Scrivere una pagina… al volo” Diario creativo:

ovvero la scrittura personale estemporanea con Sandra Tassi Lezione e pranzo a tema



Programma indicativo: ore 10:00 benvenuto; ore 10:30 inizio lezione; ore 13:00 pranzo; ore 15:00 lezione ed esercitazioni. Il bisogno di scrivere, il desiderio di avere una penna a portata di mano e un pezzo di carta per “buttar giù due cose”, la necessità di memorizzare le suggestioni emotive di un istante quando lo scatto col cellulare non basta, ci suggeriscono -se li avvertiamo intensamente- che stiamo cercando di mantener viva la consapevolezza del nostro vivere quotidiano.

Il coinvolgimento profondo del nostro corpo e del nostro cervello in una “esperienza”di qualsiasi entità o durata fa sì che essa diventi “significativa”, cioè in grado di lasciare segni. La scrittura può catturare i segni emotivi e trasformarli in segni calligrafici, tanto che le parole possano liberarsi della loro genericità e acquisire sapore, colore, profumo, matericità.

Può capitare, però, che quanto abbiamo trasferito sulla pagina scritta ci risulti poi non corrispondente al “tanto” che abbiamo vissuto, non sia in grado di renderne conto pienamente.

PERCHE’? E’ possibile acquisire una dimestichezza con le parole tale da alimentare la pagina dei ricordi e della memoria con un rinnovato fremere emozionale?

Sandra Tassi proverà, tramite l’ascolto di pagine letterarie esemplificative ed esercitazioni sul campo, ad offrirci suggerimenti per … scrivere pagine al volo…



SANDRA TASSI è scrittrice di romanzi e saggi, editor, e critico letterario. Specializzata in letteratura contemporanea, conduce da diverso tempo scuole di scrittura, e coordina gruppi di lettura consapevole. E’ presidente dell’Associazione Culturale IL LEGGIO e si dedica alla stesura dei testi per la lettura ad alta voce in reading teatrali promossi dalla associazione stessa, di cui guida la regia. Come leggere un romanzo. Diventare scrittori consapevoli (Giubilei & Regnani, 2017) è il suo ultimo saggio.



La partecipazione all’evento è riservata ai soci e ai futuri soci dell’associazione culturale ValdericArte e i posti sono limitati. Il contributo per l’intera giornata è di €35,00. Per i bimbi fino a 12 anni, i contributi sono ridotti della metà.

