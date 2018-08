Descrizione evento: Abbiamo scelto uno dei luoghi con meno inquinamento luminoso delle Marche, per questo #startrekking dedicato all'osservazione delle stelle cadenti! Un'escursione dal tramonto alla notte nell'incantevole scenario dei Piani di Montelago! Sarà una piacevole camminata alla scoperta della natura di questo bellissimo angolo dell'Appennino. Dopo il tramonto, le Nane Brune ci guideranno nell'osservazione del cielo: tra scienza e mitologia carpiremo i segreti di stelle, pianeti, costellazioni e dello sciame meteorico delle Perseidi, che ci regalerà in questa notte lo spettacolo delle stelle cadenti!

Percorso: Ristoro Montelago - Inghiottitoio - Piani di Montelago Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 11 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Alessandra (Nane Brune): cell. 3930388838, e-mail: info@nanebrune.it Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e astronomica) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 70 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Motel Carnevali, ore 18:00, Frazione Maddalena, 30, 62034 Maddalena MC, Italia, Maddalena Vedi tutti i dettagli nel nostro sito