Descrizione evento: Ci muoveremo su un itinerario facile e tra i più godibili del Monte Conero in direzione di Pian dei Raggetti. Ad attenderci un romantico tramonto verso i nostri Monti Azzurri. Da questo punto di vista privilegiato, tra il Mare e il Monte, Roberta ci guiderà in una pratica di Yoga tradizionale facendoci esplorare la relazione con il respiro e il corpo, a stretto contatto con la Natura. Durante il momento di rilassamento finale, in Savasana, potremo osservare la danza delle stelle in un magico preludio alla Notte di San Lorenzo.



Difficoltà: T/E

Dislivello: 200 mt

Guida: Mauro Viale - Francesco Cianconi

Yoga: Roberta Mezzelani



RITROVO: Parcheggio Hotel Monte Conero

Ore: 19:30 Conclusione: 23:00



COSA PORTARE:

Scarpe da trekking, abbigliamento comodo, felpa, pantaloni lunghi, tappetino, copertina post pratica.

Acqua (almeno 1 litro), snack.

Utile: macchina fotografica; un ricambio di indumenti completo da lasciare in macchina.



PREZZI

Quota: 25€

Comprende: organizzazione, guida con assicurazione RCT, Istruttrice Yoga