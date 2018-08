Descrizione evento: SABATO 25 AGOSTO 2018 Dalle ore 18.30 RITORNA ad Agugliano il

-------------> '70/'80 SUMMER PARTY <---------------



presso i Locali ed il Piazzale del Centro Opere Parrocchiali di Via Roma - Agugliano



*****************INGRESSO LIBERO******************



........E' GRADITO ABBIGLIAMENTO A TEMA!!!.........



Truccabimbi - Palloncini - Zucchero filato



Mostra oggetti anni '70/'80



Spazio gioco bimbi gestito dall'AVIS di Agugliano con il "Gioco dell'Oca Gigante"



Cena SOLO su Prenotazione al n. 371 3664666

fino ad esaurimento posti disponibili!



MENU' ADULTI: ANTIPASTO - PENNE ALL'AMATRICIANA - ARISTA POMODORINI E RUCOLA - CONTORNO - DOLCE - ACQUA & VINO



MENU' BAMBINI: ANTIPASTO - PENNE AL POMODORO - COTOLETTA - PATATINE FRITTE - DOLCE - ACQUA



TUTTI GLI ALIMENTI E LE BIBITE SARANNO SERVITI CON MATERIALI BIODEGRADABILI



:::::::::::::::::PROGRAMMA DELLA SERATA::::::::::::::::



ore 18.30 - Inizio Festa



ore 18.45 - Esibizioni a tema a cura dell'Asd My Gym Agugliano



ore 19.30 - Juke Box - Disco Dedica dove potrete sbizzarrirvi a "dedicare" ed "ascoltare" la musica che vi faceva sognare in quegl'anni



ore 21.30 - Disco Music '70/'80 LIVE con la band I MIURI



ore 23.00 - History '70/'80 con il Dj Marco Polverini



Con il Patrocinio del COMUNE DI AGUGLIANO e la collaborazione

dell'AVIS AGUGLIANO - Organizzato con il COP Centro Opere Parrocchiali Agugliano



IN CASO DI PIOGGIA la festa sarà rinviata a sabato 1 settembre 2018



::::::::::::::::::::::::::V I A S P E T T I A M O::::::::::::::::::::::