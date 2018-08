Descrizione evento: Il 25 e 26 agosto il centro ascolano racconta “una storia scritta col filo”

A Venarotta “tramano” le meraviglie del ricamo!

Per il Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI,

un week end nel segno della più espressiva manualità creativa



“Vivere all’italiana” è lo slogan con cui il Ministero degli Esteri sintetizza quell’insieme di esperienze che solo il nostro Paese è in grado di offrire. Manualità, tradizioni, life style, creazioni che piaccono al mondo.

A Venarotta, a due passi da Ascoli Piceno ma già pienamente immersi nelle suggestive atmosfere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il 25 ed il 26 agosto è di scena Le meraviglie del ricamo, l’ultimo evento del Grand Tour delle Marche per il più estivo dei mesi!

Una magica armonia pervade le vie del paese: è il movimento sapiente e cadenzato delle ricamatrici, abili interpreti di un rito affascinante e misterioso. Mani che creano meraviglie, con trame riferite a codici dapprima segreti, ma che poi si svelano in sorprendenti creazioni.

Un week end da vivere nell’autentico spirito del Grand Tour delle Marche, ossia da esploratori in cerca di esperienze autentiche, a contatto con il Genius Loci del territorio. A Venarotta, non solo ricamo, ma anche tante altre espressioni del “saper fare”! Infatti si susseguiranno esposizioni di artigianato, spettacoli musicali e la possibilità di assaggiare pietanze tipiche dei Sibillini e dell’entroterra ascolano, con un anteprima di pittura murale già a partire da giovedì 23. Sarà presente anche la “città della fisarmonica”, Castelfidardo, con il suo melodioso e seducente strumento, altro vanto del Made in Marche nel mondo.

Il clou della festa è nella giornata di domenica 26, ad iniziare dalla “camminanza celestiniana da Ascoli a Venarotta”, un percorso benessere che prevede anche la Ecomuseo Experience. Nel pomeriggio si apre l’Expo del Saper Fare, dedicata a ricami, artigianato e prodotti della manualità creativa, con la possibilità di cimentarsi in esperienze “live” guidati da abili ricamatrici. Alle 17,00 sarà inaugurato un vero e proprio “Museo del ricamo e dell’artigianato”.

Tutte le iniziative inserite nell’intenso programma de Le meraviglie del ricamo sono consultabili sui siti: www.meravigliedelricamo.it/www.comune.venarotta.ap.it.

Sulla piattaforma “tipicitaexperience.it” e sull’app di Tipicità, le info per godere appieno le opportunità offerte dal Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità ed ANCI, con la possibilità di costruirsi menù di viaggio personalizzati e scoprire gli incanti della regione italiana declinata al plurale: le Marche!

INFO: 0734.277893, segreteria@tipicita.it, www.tipicitaexperience.it