Descrizione evento: Nel walkman c’erano musica dance, Duran Duran, Bono, AC/DC, Depeche Mode, gli 883 e Jovanotti, le Spice Girls e i Backstreet Boys, i Nirvana, i Cramberries, Madonna; nell’armadio leggins laminati, giacche dalle maxi spalline, tute iper slim, le camicie a quadri, le maxi t-shirt con stampe e scritte, maglioni a righe slabbrati, gli immancabili jeans a vita alta, le Dr. Martens come i personaggi di Friends e Beverly Hills 90210; e poi c’era Pac Man, Tetris, Commodore 64, il Game Boy, la Polaroid, il Crystal Ball, i ciucciotti colorati, lo zaino Invicta, “Gira la moda”, gli album di figurine, i Power Ranger e la Montessori sulle Mille Lire. Gli anni '80 e ’90… quanti ricordi!!!



PROGRAMMA

* Ore 17-20 Mercatino dei Bambini e i giochi di una volta (by Taru Andé Odv)

* dalle ore 19 apertura Stand Gastronomici

* dalle ore 19.30 SELFIE STATION anni '80 e '90!!!

* Ore 19.45 Spettacolo "La Bella e la Bestia" by Liz Ballet Dance Studio asd

* dalle ore 21.30 DJ Set Anni '80-'90 by Marco Polverini



***INGRESSO LIBERO***