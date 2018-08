Descrizione evento:

Fonte della Serpe compie 2 anni.

Per festeggiare insieme ad amici e soci abbiamo organizzato una Domenica all'aperto, con inizio ore 13,30 con pranzo vegetariano, pomeriggio in musica accompagnati da Two Half Dogs e i balli popolari del Cielo in una Danza.

A orario aperitivo Noche Salsera e a seguire il concerto dei Qut!.

Ci saranno Amici autoproduttori con le loro creazioni, un angolo del baratto ma soprattutto la voglia di stare assieme e di godere di una giornata divertente e spensierata.

Questo è il nostro modo per cercare nel piccolo di costruire una realtà nuova, Non qualunquista che miri all'accoglienza, all'integrazione, allo scambio di idee e alla valorizzazione di ogni Essere.

Questo è il nostro modo di festeggiare e speriamo accorriate numerosi.

Alle 13,30 si potrà pranzare insieme nell'accogliente giardino della Serpe (gradita prenotazione).

Dal primo pomeriggio le musiche e i canti popolari guidati dagli ormai mitici TWO HALF DOGS con Silvano Staffolani e Paolo Polverini & friends con i balli della nostra tradizione ed un repertorio che interpreta anche le tradizioni di altre culture popolari.

Verso sera, dalle 19,00 circa, l'aperitivo danzante a ritmo di salsa, cumbia e latin beat con le musiche della NOCHE SALSERA. Alberto Conga y David Vidal selezioneranno brani in un viaggio musicale che attraversa centro e sud America con un orecchio di riguardo per le mescolanze digitali di ritmi e suoni antichi.

In prima serata, dopo le proposte per la cena della Serpe, il concerto del gruppo i QUT! rock folk progressivo/italiano per calarci in sonorità più rock con brani che hanno segnato l'epoca degli anni 70/80 della nostra musica italiana nella loro energica interpretazione.

Per info e prenotazioni:

cell.: 373 7518889

o via mail: fontedellaserpe@gmail.com

o scriveteci nella messaggeria della ns pagina Fb

Link con mappa per raggiungere Fonte della Serpe:

Ingresso soci Arci