Descrizione evento: Il periodo più bello dell'anno, dove si lavora l'uva e dove si lavora sodo per creare un'antica bevanda alcolica che ci tramandiamo da secoli... Il Vino!!

Con il termine vendemmia si identifica il periodo in cui le uve hanno raggiunto il grado di maturazione desiderato, cioè quando nell'acino il rapporto tra la percentuale di zuccheri e quella di acidi ha raggiunto il valore ottimale per il tipo di vino che si vuole produrre.



Noi andremo a piedi direttamente da CasaliMarchigiani direzione Morro d'Alba e più precisamente nell'Azienda Agricola Stefano Mancinelli dove potremo osservare come si vendemmia e potremo poi degustare tutti i prodotti della famiglia:

Vino

Distillati

Olio

Il tutto sarà accompagnato da degli ottimi salumi e formaggi locali con una favolosa crescia marchigiana



Il ritrovo sarà a CasaliMarchigiani per le ore 9:00 ed il rientro stimato sarà per le ore 15:00

Lunghezza camminata solo andata : 13 km

Tempo stimato camminata : 2h

Difficoltà camminata : T/E

Prezzo camminata + osservazione vendemmia + degustazione con stuzzicheria : € 25,00



Grazie a Morro d'Alba Experience

Minimo 10 persone



Per informazioni e prenotazioni: Francesco Grossi e CasaliMarchigiani