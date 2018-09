Descrizione evento: Escursione ad anello con partenza dal suggestivo piccolo borgo di Elcito del Monte San Vicino, per raggiungere tramite bellissimi sentieri la Grotta di San Francesco, dove scopriremo l’anfratto roccioso il luogo in cui probabilmente, secondo i Fioretti di San Francesco, tra il 1239/40 si rifugiarono i frati francescani eremiti. Andremo al Monte Faldobono per osservare magnifici panorami e l’abbazia di Valdifucina, per poi fare ritorno ad Elcito e visitare le strette stradine del paesino dove godremo della sua atmosfera di altri tempi!

Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), giacchetto anti-vento, k-way/ mantella , cappello, acqua, spuntino al sacco, medicinali personali.

? PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Le prenotazioni dovranno pervenire tramite telefono o email. Costo dell'escursione euro 10 (guida + assicurazione + iscrizione all' Associazione culturale Zuzzurellandotramarcheumbria) solo per chi non è socio.

? zuzzurellandotramarcheumbria@gmail.com

? +39 3482811314

PROGRAMMA:

Ritrovo: : ore 9,30 a Elcito

Difficoltà: E - escursionistica

Dislivello: 750 metri Km. 12 Durata: 4,30 ore circa.