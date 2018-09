Descrizione evento: Un'attività adatta a tutti, alla scoperta della fauna del Parco

In collaborazione con Fiastra Fantasy, by Keemar FIASTRA FANTASY

Due giorni per dare la caccia al Negromante; due giorni per difendere il Negromante. Due giorni per essere protagonisti di un’avventura fantastica.

Tra i ruderi del Castello Malagotti di Fiastra, proprio sopra allo splendido lago, si è radunanto un esercito capitanato dalla generalessa nana Irgendin. Lo scopo della milizia è di fermare l’avanzata del Negromante.

A voi la scelta, diventare mercenari e quindi addestrarvi per la battaglia, o scegliere la via della vita eterna addentrandovi nel bosco?

Adulti o bambini sarete protagonisti di questa storia fantastica. Campo militare, bosco oscuro, tana degli assassini, giochi da tavola o caccia all’Orco (per bambini) vi allieteranno la giornata.

Un modo originale per imparare qualcosa di nuovo e per vedere il nostro territorio con occhi diversi. Prezzo adulti: 12 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 50 m Tempo di percorrenza effettivo: 10 min Lunghezza: 500 m Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Fiastra Fantasy, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito