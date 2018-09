Il Blues Caravan fa tappa alla Fonte della Serpe.



Una serata all' insegna del grande blues, dal roots acustico del Mississippi fino al sound elettrico del Chicago e Texas Blues.Tanti amici musicisti che si alterneranno sul palco per farvi ascoltare ed apprezzare questa musica spettacolare in alcune delle sue sfaccettature.



Dalle 19,30 potrete fare aperitivo o cenare con le proposte della Serpe realizzate con prodotti a chilometro zero.



Dalle 21,30 il live a suon di chitarre blues!!!



Per info e prenotazioni:

cell.: 373 7518889

o via mail: fontedellaserpe@gmail.com

o scriveteci nella messaggeria della ns pagina Fb



Link con mappa per raggiungere Fonte della Serpe:



Fonte della Serpe

Via Flaminia Prima, 43

Osimo (An)



