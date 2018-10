Descrizione evento: La Cooperativa Crescere in collaborazione con l'Azienda Agricola Terre di Giove propongono un divertente pomeriggio per festeggiare Halloween!

Babbi maghi e mamme streghe, maghetti e streghette siete pronti a cercar le zucche nascoste nella vigna? Buona ricerca!

Come ricompensa vi aspetta una bella merenda e una degustazione dei prodotti dell'Azienda.

Dopo venite a divertirvi con laboratori...spaventosi!

Pensate sia finita? Eh no! Chi avrà vinto la caccia? Iniziano le premiazioni!

E non dimenticatevi: Premio per il miglior travestimento!



Programma:

15.00 Arrivo e iscrizioni

15:30 Inizio caccia alle zucche

16:15 Fine caccia, Inizia la merenda e la degustazione

16:30 Laboratori…Spaventosi

17:30 Premiazioni…gustose

18:30 Saluti!



Prezzo:

Adulti 8 €

Bambini (dai 3 anni) 13 €

(Per parteciapre alla caccia è necessario che ci sia almeno un bambino pagante)

La quota comprende:

Caccia alle zucche

Aperitivo

Merenda

Animazione

Premiazioni gustose



In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili.



Per info e prenotazioni:

3318996669