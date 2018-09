Descrizione evento:

EDGAR

Tratto dai racconti del terrore di Edgar Allan Poe

Uno spettacolo itinerante che si articola in quattro quadri, in quattro stanze, immergendo lo spettatore in quattro racconti del terrore di Edgar Allan Poe: "Il Barile di Ammontillado", "Il Genio della Perversione", "Il cuore Rivelatore" e "La verità sul caso di Mr. Valdemar". Un viaggio all'interno del mondo dello scrittore americano considerato l'iniziatore del racconto poliziesco, della letteratura dell'orrore e del giallo psicologico.

PROGRAMMAZIONE

Lo spettatore ha la possibilità di vedere lo spettacolo in 3 diversi orari

Alle ore 19.00, alle ore 21.00 e alle ore 22.30 Il Venerdì e il Sabato.

Alle ore 17.30, alle ore 19.00 e alle ore 20.30 La Domenica.

Una produzione Compagnia Nuovo Melograno

Testo, ideazione e regia Daniele Vocino

Con Catia Urbinelli, Cristian Strambolini, Daniele Vocino, Claudio Marchetti, Carmen Bilancia, Marco Tonelli, Roberto Carletti

Tecnico audio/luci Riccardo Montanari