Descrizione evento: Giovedì 4 ottobre 2018 al Teatro Comunale di Cagli Toquinho in concerto "50 anni +1 di successi" una delle quattro date del tour italiano autunno 2018. Il chitarrista e cantante brasiliano si esibisce uno dei teatri storici più affascinanti delle Marche, unico concerto per Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Centro Nord Italia della tournée. Con lui sul palco un'eccellente formazione musicale a partire dalla meravigliosa voce di Greta Panettieri, cantante protagonista del panorama italiano e internazionale. Completano la band Itaiguara Brandao al basso e alla chitarra e Mauricio Zottarelli, batteria e percussioni. Toquinho torna in Europa con un omaggio alla musica brasiliana e un tributo a suoi grandi amici, artisti con cui ha condiviso tanta musica e tanta poesia. A partire dalla saudade di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes. E ancora Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri. Nasce così uno spettacolo di grande fascino e di intense emozioni musicali.

Un concerto che entra direttamente nell'anima poetica della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli "Afro Sambas", proponendo i brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo. Un evento imperdibile. La prevendita è aperta online sulla piattaforma digitale LiveTicket.

TOQUINHO - 50 anni + 1 di successi - Special guest Greta Panettieri Giovedì 4 ottobre 2018 ore 21.15 Biglietti Platea - Palchi 1° 2° ordine 25,00 € - Palchi 3° ordine 20,00 € - Loggione 15,00 Botteghino del Teatro: Tel. 0721 781341



Teatro Comunale di Cagli - Piazza Papa Niccolo IV - Cagli (Pesaro Urbino - Marche)