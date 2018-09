Descrizione evento: The Big Draw Italia 2018

FESTIVAL DEL DISEGNO MONTE URANO

6 e 7 Ottobre 2018



PROGRAMMA ATTIVITÀ

(Sono gradite le preiscrizioni ai corsi)



Sabato 6 Ottobre dalle 15 alle 18

La storia che si Srotola - Il rotolo che diventa “Storia”

Le storie nascono, le storie crescono, le storie rotolano, si arrotolano, si srotolano!

Inventare una storia, creare i personaggi tutto questo attraverso macchie, schizzi … perché no? Il colore come mezzo per esprimere allegria, creatività, divertimento … e il risultato è garantito!!!

Quindi …

“Via libera alle matite, ai pennarelli,

ai tubi di colore, ai pennelli!

Per una storia che non finisce mai

il rotolone qui tu troverai!”

Attività per bambini e ragazzi presso i Giardini Pubblici di Monte Urano

Partecipazione gratuita

Numero max di partecipanti: 40

A cura de L’Alveare onlus e con la collaborazione di Chiara Vallesi

https://fabriano.com/bigdraw/eventi/la-storia-che-si-srotola/







Sabato 6 Ottobre dalle 15 alle 17

Corso di Acquerello per Adulti - Acquerello: non chiederti “come si fa” senza provarci!

Chi ha superato dubbi, incertezze, paure e lo scoglio del “non ce la potrò mai fare”, è ora una persona felice di tirare fuori da una borsa i suoi colori, i pennelli, la matita e qualche foglio di buonissima CARTA di Fabriano.

Ti aiuteremo ad iniziare la tua avventura: potrai convincerti che anche tu sarai in grado di creare il tuo diario illustrato, il tuo blog di carta!

Attività per ragazzi e adulti presso i Giardini Pubblici di Monte Urano

Partecipazione gratuita

Numero max di partecipanti: 20

A cura de L’Alveare onlus e Raffaele Ciccaleni

https://fabriano.com/bigdraw/eventi/corso-di-acquerello-per-adulti/



Domenica 7 Ottobre dalle 10 alle 12

Corso di Acquerello per bambini - Introduzione al magico mondo dell’ACQUERELLO!

Come si realizza un acquerello?

Ci vogliono i colori, certo. Ricchi e generosi.

Ci vogliono i pennelli, certo. Belli grossi, non troppo magri.

Le matite? Vanno bene, ma non è detto che siano indispensabili.

Soggetti da dipingere, ne abbiamo? Basta guardarsi intorno!

Poi, però, ci vuole una CARTA buonissima, come quella che fabbricano i Mastri Cartai di Fabriano fin dai tempi del Medioevo.

Ne abbiamo tanta a disposizione: vuoi provare insieme a noi? Ti introdurremo nel magico mondo dell’ACQUERELLO!

Attività per bambini presso i Giardini Pubblici di Monte Urano

Partecipazione gratuita

Numero max di partecipanti: 20

A cura de L’Alveare onlus e Raffaele Ciccaleni

https://fabriano.com/bigdraw/eventi/corso-di-acquerello-per-bambini/







Domenica 7 Ottobre dalle 10 alle 12

Scorci privati - Alla scoperta delle viste “private” e poco conosciute di Monte Urano

Forse vi siete imbattuti in rete – su Facebook o in qualche blog – nelle pagine di appassionati che dipingono, giorno dopo giorno, lo stesso paesaggio, magari di piccole dimensioni: quello che vedono dalla loro finestra. Cambia il cielo, cambia la luce, cambiano i colori della campagna.

Vi offriamo per un giorno le più belle vedute dalle nostre finestre e terrazze, e in più la buonissima CARTA di Fabriano: portate, se ne avete, colori e pennelli; ma sono sufficienti anche matite, pastelli e pennarelli.

E se non l’avete mai fatto, vi aiuteremo con piacere a osservare bene e a riportare su carta i fantastici panorami che si godono da Monte Urano!

Attività per adulti - Iscrizione obbligatoria

Ritrovo in Piazza della Libertà alle ore 9.30.

Dopo una breve descrizione dei soggetti da realizzare ogni partecipante si sposterà nel luogo assegnato (vie del Centro Storico)

Partecipazione gratuita

Numero max di partecipanti: 20

A cura de L’Alveare onlus e Raffaele Ciccaleni

Con la collaborazione del Gruppo Acquerellisti Monturanesi

https://fabriano.com/bigdraw/eventi/scorci-privati-2/







Domenica 7 Ottobre dalle 14 alle 17

Trekking Urbano Artistico - Introduzione allo Sketching Urbano

È bello conoscere città e paesi. È piacevole farlo in gruppo, percorrere le vie e le piazze seguendo chi – appassionato delle località – sa presentarvi i monumenti e la loro storia.

Ma… avete mai pensato che la vera conoscenza di un luogo non passa solo attraverso testi da leggere, fotografie da scattare, parole da ascoltare?

Per conoscere bisogna saper osservare, e mentre si osserva ci si rende conto che non è poi così difficile disegnare quello che si vede. Anzi, disegnare è forse la forma più compiuta di conoscenza. Lo diceva John Ruskin.

Saper visitare, saper osservare, saper disegnare: se ci permettete di guidarvi, vi mostreremo che iniziare un diario di viaggio - illustrato, personale e unico - è alla portata di tutti.

Bastano solo un paio di scarpe comode, penne, matite, colori – se volete - e qualche foglio di buona CARTA di Fabriano!

Attività per ragazzi e adulti per le vie del Centro Storico di Monte Urano

Numero max di partecipanti: 40

Partecipazione gratuita

A cura de L’Alveare onlus e Raffaele Ciccaleni

Con la collaborazione di Vincenzo Mandozzi

https://fabriano.com/bigdraw/eventi/trekking-urbano-artistico/







Domenica 7 Ottobre dalle 15 alle 18

Paper Shoes - Come nasce una scarpa

Ragazzi, vi siete mai chiesti come nasce una scarpa? Da un’idea!

E dove viene sviluppata, fissata, realizzata quest’idea? Sulla carta!

E allora, sotto con le forme di calzature, i fogli di carta, i modelli, le matite e i colori!

Progetterete le vostre scarpe guidati dai nostri bravissimi modellisti della calzatura, che saranno a vostra disposizione per aiutarvi a creare il vostro personalissimo modello!

L’idea di questo laboratorio nasce dalla volontà di mettere in luce l’Arte per la quale Monte Urano è conosciuta: l’Arte Calzaturiera.

Attività per bambini e ragazzi presso i Giardini Pubblici di Monte Urano

Partecipazione gratuita

Numero max di partecipanti: 40

A cura de L’Alveare onlus e con la collaborazione di Simone Perini

https://fabriano.com/bigdraw/eventi/paper-shoes/





Per informazioni ed iscrizioni: 377.9623851

Sono gradite le preiscrizioni ai corsi

In caso di pioggia consultare la pagina Facebook L'Alveare onlus