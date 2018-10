Descrizione evento: DOMENICA 14 OTTOBRE

“Il borgo, il bosco e le mani nella marmellata!”

Fattoria del Borgo - Montefabbri (PU)



di La Tribù dei Piedini Verdi



Una passeggiata bucolica tra le dolci colline pesaresi e una marmellata autunnale tutta da preparare e gustare…

Montefabbri è un piccolo borgo facente parte dei “borghi più belli d’Italia” e sorge su un colle tra la città ducale di Urbino e Pesaro.



Avremo l’onore di essere ospiti di un’Azienda agricola biologica a conduzione familiare che porta avanti questo progetto dal 1996 e che con amore e costanza realizza prodotti meravigliosi, dalla coltivazione diretta alla trasformazione della materia prima.

Il casolare di campagna che ci ospiterà è in mezzo al verde sul cucuzzolo di una collina con vista sul mare…attorniato da ulivi, erbe aromatiche, filari di alberi, arnie…



La mattina percorreremo i sentierini attorno ad esso alla scoperta degli abitanti verdi e gli animali delle nostre campagne dal bosco al prato, dalla siepe al campo, dal laghetto al filare di pioppi e salici…e chissà se qualche animale selvatico durante la notte ha lasciato il segno del suo passaggio!

Al rientro pranzeremo nel casolare dove ci aspetta un pomeriggio super campagnolo e goloso! Ci scopriranno infatti con le mani nella MARMELLATA!

Una marmellata tutta nostra tutta da gustare…tutta fatta a mano da NOI! Infatti con l’aiuto della padrona di casa seguiremo passo a passo tutte le istruzioni per preparare un vasetto di dolce marmellata con la frutta di stagione che porteremo a casa con la nostra ETICHETTA PERSONALIZZATA! Slurp!!



Fichi, mele, zucca, uva, pere, nespole, cachi e…zucchero! Tutto rigorosamente BIO! Tutto fatto da NOI!

E una bella merenda “campagnola” BIOLOGICA con i prodotti dell’Azienda ci verranno offerti durante la preparazione per completare a 360° la nostra esperienza sensoriale….. Non avete già l’acquolina in bocca?!



“Vivere bene è un compito nelle mani di ognuno di noi che parte da cosa mangiamo; alimentarsi bene è un compito nelle mani di ognuno di noi, non in quelle delle agenzie di pubblicità.

Chiunque capisca ciò è sicuramente il vero ricco del nostro domani” - La Fattoria del Borgo



Tutto il percorso escursionistico e le attività di educazione ambientale saranno accompagnate da una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) che ci aiuterà a capire, osservare e conoscere meglio tutto ciò che troveremo sui nostri passi...

…in più un fotografo immortalerà i momenti più emozionanti della giornata regalandovi un reportage meraviglioso di questa giornata indimenticabile…



Difficoltà: 1 PIEDINO = uscita adatta ai bimbi dai 3 anni in su!

Lunghezza percorso: 3 Km circa





Programma:

?Ore 10:00 incontro a La Fattoria del Borgo, via Ca' Golino, 2

61022 Colbordolo (PU) (massima puntualità)

?Ore 10:30 circa inizio baby trekking

?Ore 13:00 circa pranzo al sacco al casolare

?Ore 14:30 circa inizio laboratorio “Le mani nella marmellata”

?Ore 16:30 circa fine attività



***********************************



Prezzo intera giornata Adulti: 20 Euro

Prezzo intera giornata Bimbo: 15 Euro (gratis bimbi in marsupio o sotto i 3 anni)

La quota comprende: baby trekking ed educazione ambientale con guida ambientale escursionistica, ospitalità presso l’Azienda agricola e visita della stessa, laboratorio della marmellata e preparazione del proprio vasetto da portare a casa, merenda campagnola



-- > PRENOTAZIONI <--

(info e prezzi)

per messaggio privato a :

Camminate Fotografiche o La tribù dei piedini verdi

per mail: camminatefotografiche@gmail.com



per tel: 3803194462 - 3899950243

N.B. al momento della prenotazione riferire se ci sono celiaci tra i partecipanti

***********************************



COSA PORTARE :

- scarponcini o scarpe da ginnastica con suola scolpita

- abbigliamento a strati (“a cipolla”)

- cappello

- giacca antivento o piumino

- kiway o poncho

- acqua (1 litro a testa)

- merenda

- pranzo al sacco

- cambio completo da lasciare in auto



>> Le guide si riservano il diritto di modificare il percorso dell’escursione qualora lo ritengano necessario e di escludere persone non adeguatamente equipaggiate o che non abbiano effettuato la prenotazione <<



***********************************************************



Al seguito:



Consuelo Tarini

Guida Ambientale Escursionistica

Associata AIGAE Coordinamento Marche

assicurata e autorizzata all'esercizio della professione

in applicazione della Legge Regionale Marche n.4 del 07/08/2013 e succ. modifiche.

-> https://www.facebook.com/consu.mod



Simone Antonelli Travel & Photography

Fotografo Professionista

-> www.facebook.com/SimoneAntonelliPhotography

-> www.simoneantonelliphotography.com