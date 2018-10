Descrizione evento: Sabato 13 ottobre, alle ore 17.30, un'occasione imperdibile per tutti i ragazzi che amano leggere, scrivere e disegnare storie!



La libreria Kamillo ospiterà Christian Galli, autore del fumetto "Il calore della neve", che condurrà un laboratorio pratico in cui i ragazzi avranno la possibilità di realizzare una vera e propria tavola di fumetto.



Christian Galli si è diplomato in Fumetto e Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e, nel 2016, presso la Scuola Comics di Reggio Emilia. "Il calore della neve", edito da Tunué, è il suo primo graphic novel.



Età: da 8 anni in su

Evento gratuito / prenotazione obbligatoria



La libreria Kamillo si trova a Senigallia in Viale Leopardi 43

Tel: 07164942