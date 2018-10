Palestra via dei Politi Recanati Via Dei Politi 21

Descrizione evento: Il giorno 3 novembre presso la WuXing Traditional Kung Fu di Recanati, seminario dello stile di Mantide Religiosa delle Sette Stelle con il M. Claudio Fabbricatore 6° generazione Qi Xing Tang Lang Quan allievo diretto del G.M. Zhong Lian Bao. Lo stile della Mantide Religiosa Sette Stelle (Qi Xing Tang Lang Quan) è famoso per la sua ricchezza di contenuti, esso è uno stile completo con tutti i tipi di colpo e calcio, moltissime prese, bloccaggi, leve articolari e proiezioni raffinate, rendendolo uno degli stili più efficaci per la difesa personale. Programma: - Esercizi a coppia - Applicazioni Seminario aperto a tutti! Kung Fu Recanati (MC) via dei Politi 21 Per info M. Francesco Marinelli 34871006436