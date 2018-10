Descrizione evento: Tutto pronto per dar vita alla golosissima ed UNICA SAGRA delle POLENTA al SUGO DI CASTAGNE giunta quest'anno alla sua 11esima edizione. Un appuntamento da non perdere per gustare la nostra polenta con i sughi al Ragù o Salsiccia e Funghi, con o senza Castagne. E se siete indecisi, tranquilli, li potete assaggiare entrambi con la mezza e mezza.

E poi i bocconcini di maiale, gli Hamburger di Manzo alla griglia, le famose ed uniche Olive Ascolane (eccellenza del nostro territorio); il tutto accompagnato dagli eccezionali vini delle cantine del nostro territorio!! Dulcis in fundo cantucci o ciambellone e vino cotto.

Tutto questo nell'incantevole cornice di un borgo incastonato nel verde che si affaccia sull'imponente catena montuosa dei Monti Sibillini fino ai più lontani Monti della Laga per arrivare al mare.

Venite a trovarci e passate una serata in famiglia o con gli amici in compagnia di buon cibo e buon vino. E ricordate, la nostra cucina sarà aperta ANCHE IN CASO DI PIOGGIA e sarà possibile mangiare al coperto sotto la nostra tensostruttura in legno o sotto ampio gazebo riscaldato (più di 400 posti a sedere).

COME RAGGIUNGERCI?? Molto semplice, vi basterà scrivere testualmente su qualsiasi navigatore: Trivio, Ripatransone (attenzione alla virgola, è fondamentale) ed il gioco è fatto... oppure chiedeteci informazioni tramite messaggio email o sulla pagina facebook “trivio in festa”

ALLORA COSA ASPETTATE?!!

IL CIRCOLO TRIVIO ED IL SUO STAFF VI ASPETTA PER FARVI GUSTARE UN'ECCELLENZA che da oltre 10 anni soddisfa il palato di grandi e piccini.