Descrizione evento: Immersi nelle atmosfere autunnali della macchia mediterranea, con un trekking ad anello cammineremo alla scoperta dei tanti siti di interesse storico e ambientale del promontorio del Conero: la Badia di San Pietro con la sua bella cripta, le grotte scavate in età romana, le enigmatiche incisioni rupestri e naturalmente gli splendidi affacci della bianca falesia sul Mare Adriatico come il Belvedere Sud e il Passo del Lupo con la celebre vista sulla Spiaggia delle due Sorelle.



É richiesta abitudine al cammino.



Età minima 15 anni

Difficoltà: T/E (Turistico/Escursionistico)

Durata escursione: 5 h (soste comprese) distanza: 10 km dislivello: 300 m



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento o k-way, abbigliamento a strati, cappello, acqua 1,5 lt, pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)





Ritrovo:

ore 7,30 Civitanova Marche - parcheggio Mercatone Uno, uscita casello A14

link google maps https://goo.gl/maps/fzcJBFCebgH2



ore 8,30 Parcheggio Sommitale Monte Conero

link google maps https://goo.gl/maps/Su9w7RvehKA2





Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Quanto non scritto in “la quota comprende”

Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,30 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Foto di copertina: Matteo Perini