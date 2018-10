Descrizione evento: La Biblioteca Comunale della Città di Trecastelli, che si trova presso il Villino Romualdo in località Ripe, sabato 20 ottobre 2018, alle ore 17.00, accoglie la presentazione del libro di Maria Grazia Camilletti LETTERE DAL FRONTE – Pasquale Giorgetti, un “eroe” di paese 1915 (Affinità Elettive Edizioni). Interverranno all’incontro Maria Grazia Camilletti, autrice del libro, e la giornalista Maria Francesca Alfonsi.Il libro trae origine dal ritrovamento di un vecchio quaderno, in cui sono conservate lettere e fotografie di Pasquale Giorgetti, giovane maestro di Camerano scomparso nel 1915, nella seconda battaglia dell’Isonzo,e in seguito decorato con medaglia al valore. A custodire le preziose lettere è stata la sorella minore di Pasquale Giorgetti, Michela, trasmettendo il ricordo del fratello, peraltro ancora vivo nelle ricerche dei bambini della scuola elementare dove aveva insegnato. Altre lettere, inviate alla famiglia di Pasquale Giorgetti in seguito alla sua morte, rivelano la partecipazione sentita ma anche l'orgoglio di un'intera comunità per una morte gloriosa e la memoria di uno dei numerosi “eroi” di paese. Dal medesimo scenario di guerra Pietro Brunà, un soldato di origine milanese, scrive alla moglie e al fratello. Vivrà un anno di più e potrà raccontare altri orrori e sofferenze.Il volume offre una significativa riflessione sulla tragicità e il dolore di tutte le guerre, attraverso due corrispondenze inedite, che narrano in modo diretto vicende della Grande Guerra e restituiscono due realtà intrecciate da sensazioni, sentimenti, emozioni e relazioni.

Maria Grazia Camilletti, insegnante, si è occupata di ricerca storica presso l'Istituto per la storia del Movimento di liberazione nelle Marche, di cui è stata presidente dal 1996 al 1999. Ha pubblicato diversi saggi su riviste specializzate e per "I quaderni" dell’Istituto Gramsci Marche ha curato il numero "Le donne raccontano: guerra e vita quotidiana. Ancona 1940-1945". Ha tenuto per oltre cinque anni lezioni per il corso "Donne e Istituzioni" organizzato dall'Università di Camerino. Maria Francesca Alfonsi ha iniziato a esercitare la professione giornalistica nel 1986 come redattore del Resto del Carlino di Ancona. Successivamente, nel 1992, è approdata alla RAI, svolgendo la sua attività prima a Roma e in seguito, dal 1998, nella sede del TGR della Marche. Da sempre ha perseguito un grande impegno verso il sociale e l’ambiente.

La presentazione del volume LETTERE DAL FRONTE – Pasquale Giorgetti, un “eroe” di paese 1915 è promossa dalla Città di Trecastelli e dalla Biblioteca Comunale.La partecipazione è a ingresso libero.