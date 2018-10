Per la notte più spaventosa dell'anno, le streghe della fattoria hanno organizzato per voi, una terrificante CACCIA AI FANTASMI IN FATTORIA.

Vi aspettiamo domenica 28 ottobre alle ore 16, all' Antica Fattoria di Giovanni Togni in via Scarpara Alta, 14 a Santa Maria Nuova, MASCHERATI E MUNITI DI TORCE.

Iniziamo subito con un concorso a premi :"Manici di scopa mostruosi" ,ogni bambino dovrà portare da casa un manico di scopa decorato a tema Halloween e vincerà quello più originale!!!! ovviamente i manici di scope verranno restituiti!!!!! Proseguiamo con una disgustosa merenda per tutti e dopo aver partecipato al rito scaccia paura, andiamo tutti in uliveto per una terrificante caccia ai fantasmi.... saranno veri??

Posti limitati e prenotazione obbligatoria entro sabato 27 ottobre ore 19:00.

il costo è di 8€ per i bambino e 5€ per i genitori



info e prenotazioni: Simona 3402540263 Francesca: 3398322578.