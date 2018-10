Descrizione evento: Si terranno sabato 27 ottobre (ore 17), presso l’ex sala consiliare del Comune di Ancona, in piazza XXIV Maggio, le premiazioni del XXXIII

Concorso nazionale di poesia e narrativa “Riviera Adriatica”, organizzato dal circolo culturale Carlo Antognini e patrocinato dal Comune dorico e dalla Regione Marche.

Nel corso della cerimonia, in presenza delle autorità, verrà conferito il trofeo “Il grido del gabbiano” alla giornalista e insegnante Lucilla Niccolini, una vita al servizio della cultura.

Il premio viene dato a una personalità marchigiana che si è distinta nell’ambito della cultura.

Il concorso è composto da diverse sezioni: sezione A Poesia inedita in lingua italiana per adulti; sezione B racconti inediti in lingua italiana per adulti; quindi le sezioni dedicate agli alunni delle scuole, superiori, medie e primarie.

Verranno lette le opere premiate. La cittadinanza è invitata.