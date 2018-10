Descrizione evento: VESTIGIA ROMANE ? La storia dell’Impero passa per Sentinum



Questo percorso, organizzato da Happennines all'interno degli itinerari tematici "Sassoferrato, viaggio in una storia senza tempo", vi porterà alla scoperta dell'antichità e dello stile di vita degli Antichi Romani che hanno vissuto nella città di Sentinum per secoli.



Si partirà quindi dal Parco Archeologico di SENTINUM, percorrendo le strade che per anni sono state attraversate dalla popolazione Sentinate, ammirando le mura di vari edifici ancora visibili, per poi passare alla misteriosa ABBAZIA DI SANTA CROCE, dove potremo osservare il materiale proveniente da Sentinum ed utilizzato per la costruzione della Chiesa. Il percorso si concluderà al MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO situato nella zona Castello di Sassoferrato, che raccoglie al suo interno una ricca collezione di reperti rinvenuti durante le varie campagne di scavo che si sono succedute nel corso degli anni. Al termine aperitivo all'interno di Palazzo dei Priori a cura del Bar Castello.



? DURATA ITINERARIO:

circa 3 ore



? ORARIO:

ore 15,00 Ritrovo presso Parco Archeologico di Sentinum Loc.Santa Lucia ( SP16, 60041 Sassoferrato AN ) - Possibilità di ristoro al Sentinum Bistrò.



? COSTO:

Adulti ? 10 euro (comprende visita guidata Parco, Abbazia e Museo + Aperitivo)

Bambini 0-6 anni ? gratis

Babini 7-14 anni ? 7 euro



>>> Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento.



INFO & PRENOTAZIONI:

+39 0732 956257 (tutti i giorni dalle 10-13 e dalle 15,30 alle 18,30)

iat.sassoferrato@happennines.it