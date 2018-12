Descrizione evento: ASPETTANDO IL NATALE - I mercatini natalizi di Falerone!



Anche quest'anno, la Pro Loco e il Comune di Falerone (FM) saranno lieti di passare con voi due giorni in pieno clima... natalizio! SABATO 8 e DOMENICA 9 dicembre, a partire dalle ore 10.00, il centro storico del nostro piccolo borgo si vestirà a festa, con i classici mercatini natalizi, le decorazioni, le luci e tante sorprese per i bambini! Ovviamente non mancheranno le castagne, il vin brule e i dolci tipici, primo su tutti "LU SERPE".



Falerone vi aspetta, con un piccolo assaggio di Natale... in anticipo! Venite a trovarci!



P.s: ci stiamo anche accordando con un certo signore vestito di rosso, con una lunga barba bianca... Magari potrebbe farci una sorpresa ????