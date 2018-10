Descrizione evento: Stand gastronomici aperti sabato a cena, domenica a pranzo e cena



PROGRAMMA 2018



VENERDI 9 NOVEMBRE

• ore 21.30 Convegno presso la Sala Riunioni del Palazzo Comunale “La solidarietà oltre l’Emergenza - I Giovani del Post-Terremoto”



SABATO 10 NOVEMBRE

• ore 14.00 Mini TREKKING ARTISTICO DI PITTURA a cura di Raffaele Ciccaleni, ritrovo in Piazza della Libertà.

• ore 15.00 “Gara del Dolce” presso giardini pubblici. Con la partecipazione di TRIPPAdvisor e DajeMarche .

(Per informazioni e preiscrizioni alla Gara del Dolce 334.2695632)

• ore 18.30 S.S Messa del volontariato - chiesa San Michele Arcangelo con la partecipazione della Corale “Dolce Canto a Leo” di Monte Urano.

• dalle 19.00 alle 24.00 per Monte Urano in musica, serata dj “No Sync”. Presso giardini pubblici-Piazza Vittorio Veneto.

• ore 19.00 "Apertura stand gastronomici” presso giardini pubblici – Piazza Vittorio Veneto.



DOMENICA 11 NOVEMBRE

MATTINO

• dalle 9.00 alle 20.00 “Mercatino Mirabilia” in Piazza della Libertà.

• ore 9.30/12.00 Trekking Urbano (Parte 1) alla riscoperta delle bellezze artistiche e culturali di Monte Urano con visite guidate e mini guida turistica in dotazione.

• ore 10.30 Corsi gratuiti di pittura per bambini tenuti dal Prof. Raffaele Ciccaleni presso Piazza Marconi.

• dalle ore 11.00 alle 20.00 “MONTE URANO IN MUSICA”, presso Giardini Pubblici – Piazza Vittorio Veneto .

• ore 11.30 Apertura stand gastronomici presso Giardini Pubblici – Piazza Vittorio Veneto.

POMERIGGIO

• “Monte Urano in musica” continua fino alle 20.00.

• ore 15.00/17.00 Trekking Urbano (Parte 2), ritrovo in Piazza della Libertà.

• ore 19.00 "Apertura stand gastronomici” presso giardini pubblici – Piazza Vittorio Veneto.

• “Tutti a cena, insieme per Ricostruire” cena su prenotazione con prodotti tipici delle zone del cratere, 20€. Per prenotazioni 377.9623851

• ore 22.30 “LOTTERIA della SOLIDARIETA” Giardini Pubblici – Piazza Vittorio Veneto.



Per informazioni 377.9623851 – Facebook: Polentata al Castello – Monte Urano