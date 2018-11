Descrizione evento: Lanterne di San Martino

Chi era San Martino? Perchè si festeggia e perchè dobbiamo cercarlo? Per scoprirlo vi aspettiamo domenica 11 Novembre alle ore 16:30, al Centro Ippico "Circolo della Natura", in via Colle Onorato, 5 a Jesi ( zona villa Serena)

Dopo che ogni bambino avrà costruito la propria lanterna,inizieremo la ricerca di San Martino ,riusciremo a trovarlo? Dopo una bellissima sfilata in fattoria ci fermeremo tutti per un delizioso aperitivo-cena.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, entro sabato 10 Novembre alle ore 19:00.

Il costo è 10€ gli adulti e 12€ i bambini.

Info e prenotazioni :Francesca 3398322578 Simona 3402540263