Descrizione evento: ClubAlfa Toscana & ClubAlfa Marche, con il patrocinio del Comune di Citerna, insieme per organizzare una giornata dedicata a tutti Voi e alla nostra grande passione. PRANZO DI NATALE

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 Programma: - Ore 11.00-12.30 ritrovo nel centro storico di Citerna (PG) per accreditamenti, esposizione statica delle vetture in Corso Garibaldi e la possibilità di effettuare giro turistico in uno dei Borghi più belli d’Italia con brindisi prima della partenza alla volta del ristorante. - Ore 12.30 partenza alla volta del ristorante - Ore 13.00 pranzo di Natale presso ristorante La Pieve Antica - Loc. Monterchi - http://www.ristorantelapievevecchia.it Menù: Taglieri di salumi e formaggi Toscani Tagliatelle fatte a mano al ragù di Chianina in bianco Cappellacci al tartufo nero Tagliata di Vitello al rosmarino Patate arrosto Verdure gratinate Crostate e cantucci con Vin Santo Acqua vino bianco/rosso caffè PREZZO 35€/Persona Menù vegetariano: Antipasto misto vegetariano Tagliolini fatti in casa con tartufo nero Ravioli fatti in casa di ricotta e spinaci con porcini e pomodorini Degustazione di formaggi con marmellate Verdure di stagione Crostate e cantucci con Vin Santo PREZZO 30€/Persona Menù Bambino: Penne al pomodoro / o al ragù / o panna cotto Cotoletta alla Milanese con patatine fritte / oppure la Scaloppina al limone

PREZZO 15€/bambino GRATIS SOTTO I 5 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE SABATO 8 DICEMBRE INFO E PRENOTAZIONI: - Toscana Marco 3294773239 Email marco@alfaraceproject.it

- Marche Matteo 3285427349 Email matteo.giuliani.84@gmail.com