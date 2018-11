Descrizione evento: Come di consueto, con l'arrivo dell'autunno ritorna la rassegna di Improvvisazione Teatrale



*** ImproAdriatiCup 2018 ***



Ovvero il torneo di Improvvisazione Teatrale con i migliori performer provenienti da tutta Italia, che si svolge ogni anno nella città dorica!



Sabato 27 ottobre apriamo le danze con la prima sfida.

Si prosegue sabato 17 novembre con la seconda.

E infine, sabato 14 dicembre con la finalissima.



Chi farà più punti e potrà alzare in alto l’ambito trofeo? Noi non lo sappiamo, ma sappiamo chi lo deciderà: VOI!

Eh sì, perché come in ogni Imprò che si rispetti la prima e l’ultima parola spetta sempre al pubblico!



Non resta che venire a scoprirlo! Ci vediamo sabato 27 ottobre alle 21:30 presso il Cine Teatro Dorico!



Biglietti:

Intero 12.00 €

Ridotto* 8.00 €



Per informazioni e prenotazioni scriveteci sulla nostra pagina Teatro Terra di Nessuno o con un messaggio privato, oppure all’indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonate ai numeri 3921117839 e 3291018885.



Visitate il nostro sito www.teatroterradinessuno.it e seguiteci su Instagram (www.instagram.com/ttdn_ancona/).



*Biglietto ridotto: comitive di almeno 10 persone.