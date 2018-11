Descrizione evento: Domenica 25 novembre 2018

WORKSHOP INCISIONE: Herbarium PRINT

Calcografia base e stampacon Cecilia Maria Giampaoli



Programma indicativo:



10:00 Arrivo e benvenuto 10:30 Introduzione ai principi di stampa. Le matrici e la stampa incavografica: materiali e strumenti di lavoro 11.30 Disegno e progettazione. I partecipanti verranno invitati ad osservare e interpretare gli elementi della natura autunnale che abbraccia i laboratori di ValdericArte e a contribuire con una stampa al nostro erbario ideale. 13.30 pausa pranzo 15:00/18:00 Incisione delle matrici e stampa

L’argomento in breve

Il terzo appuntamento dei corsi di incisione è dedicato alla calcografia (incisione su metallo e stampa) e alla tecnica dell’acquaforte.

Dal latino aqua fortis: stava ad indicare la soluzione acida utilizzata nell’incisione dei metalli. Il nome si riferisce ancora oggi a una fra le tecniche più antiche e affascinanti della storia della stampa.



Il laboratorio è dedicato a chi vuole avvicinarsi alle tecniche della grafica d’arte. Non sono richieste particolari abilità, solo una certa curiosità e il piacere di lavorare con le mani.

I partecipanti impareranno a conoscere i principali strumenti dell’incisione su metallo e si dedicheranno alla progettazione, all’incisione e alla stampa di una matrice di zinco. Verranno fornite nozioni di progettazione e disegno per l’incisione, informazioni sulle carte da stampa, sugli inchiostri e indicazioni pratiche sull’utilizzo del torchio.

Le matrici resteranno di proprietà dei partecipanti.



Chi è Cecilia Giampaoli?

Nata nel 1982 a Urbino. Studia incisione, illustrazione e disegno animato presso la storica Scuola del Libro. Si diploma in comunicazione grafica all’ISIA di Urbino con una tesi in fotografia e conclude gli studi diplomandosi in grafica d’arte all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Questa formazione ad ampio raggio sui linguaggi e sulle tecniche delle arti visive fornisce supporto e ispirazione alla sua ricerca artistica e alla pratica di insegnamento che conduce. Dal 2002 al 2012 collabora con il centro internazionale per la grafica d’arte KAUS di Urbino di cui è condirettore artistico fra il 2011 e il 2012. Dal 2011 insegna Tecniche Fine Arts al corso di Illustrazione dell’ISIA di Urbino. È un’appassionata scrittrice di racconti.



Per ulteriori approfondimenti e per conoscere i menù seguite gli eventi facebook!



Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu, visto che ValdericArte è associazione culturale e B&B! Per l’offerta pernottamento visitate il link:

http://www.valdericarte.com/offerte-e-pacchetti/



Per vedere la lista completa degli eventi 2017 clicca qui: http://www.valdericarte.com/italiano/eventi/



Per arrivare a ValdericArte?

guardate le istruzioni sul sito: http://www.valdericarte.com/dove-siamo/ o cercateci sul navigatore o chiamateci!



La partecipazione all’evento è riservata ai soci e ai futuri soci dell’associazione culturale ValdericArte e i posti sono limitati. Il contributo per l’intera giornata è di €40,00 materiali inclusi. Per i bimbi fino a 12 anni, i contributi sono ridotti della metà.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook, mail o telefono.



Per informazioni e conferme di partecipazione contattate Stella al 328 33 80 906 o scrivete un messaggio privato al profilo https://www.facebook.com/mstellarossi o alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte?fref=ts

Per i primi 7 che prenotano un simpatico omaggio by “Peccati geniali”!!!!!



Se non siete già iscritti alla newsletter lasciateci il vostro contatto facebook o iscrivetevi direttamente voi alla mailing list seguendo le indicazioni nella colonna di destra del sito di ValdericArte.



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence,

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



Ad attendervi la luce di colori, fiori, arte e una cucina che apre il cuore.