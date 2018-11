Descrizione evento: MOSTRA, BORGHI E MENÙ LOTTESCO



È con la mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” da poco inaugurata a Macerata che inizierà un viaggio tra le bellezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche di queste terre calcate dall’artista.



Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati, Ubino, sono le note e fortunate città conservatrici di alcune opere del maestro veneziano che ora dialogano con i lavori esposti a Palazzo Buonaccorsi provenienti, per l’occasione, da musei ed istituti italiani e stranieri. Due opere in Particolare sono il cuore di questa esperienza: il San Sebastiano ed il San Cristoforo realizzati nel 1535 per Castelplanio, piccolo centro nei dintorni di Jesi. Vicende interessanti han portato alla vendita ed all’allontanamento di questi due capolavori conservarti a Berlino ma tornati oggi per la prima volta in Italia.



Da questi presupposti nasce un’avventura alla scoperta di quello che, ancora oggi, rappresenta il più sconosciuto tra i luoghi di Lorenzo Lotto. Dopo la vista delle nobili sale maceratesi del Palazzo Buonaccorsi, raggiungeremo, attraversando le dolci colline marchigiane, il borgo di Rosora, comune fraterno del più grande Castelplanio. CI perderemo tra i vicoli alla ricerca di indizi di un passato affascinante e inaspettato.



Concluderemo il tour al ristorante “La Marca” dove, aiutati dal gusto, avremo modo di scoprire il territorio attraverso il sapiente mix di sapori e colori dei piatti della tradizione reinventati in chiave lottesca.



PROGRAMMA

9.30 ritrovo dei partecipanti in Piazza Libertà

9.45 Mostra Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche

12.00 Visita guidata del borgo di Castelplanio

13.30 Pranzo al Ristorante “La Marca” con menù lottesco a Rosora



MENÙ LOTTESCO

Trota marinata con insalata al profumo di lavanda accompagnata da flutè di Verdicchio spumantizzato Brut dei Castelli Jesi

Gnocchetti di barbabietola e rapa rossa con ragù bianco di maiale ed emulsione di rucola

Stracotto di maiale con mele e purè di patate

Panna cotta al profumo di lavanda e rosa

Vini della Cantina Fazi Battaglia



Prezzo: €35 a persona. Pagamento in loco.



Sono esclusi i trasferimenti privati da un luogo all’altro.



Per partecipare è necessario prenotarsi, contattando Giacomo (340 8796974 – anche whatsapp) o inviando una mail a info@expirit.it.

E’ possibile controllare i termini e le condizioni del tour cliccando su www.expirit.academy