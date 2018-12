Descrizione evento: Continua il connubio tra PassamontagnaTK e Tangram Viaggi! Si avvicina il Natale ed allora abbiamo pensato ad una giornata dove camminare e vivere insieme il clima natalizio: visita al Monastero di Fonte Avellana, escursione alle pendici del Catria fino alla Grotta di San Pierdamiani e infine tappa ai mercatini di Natale nel bellissimo castello di Frontone! Percorso: Fonte Avellana - Scalette - Grotta di San Pierdamiani. Trasporto: mezzi propri Quota intera: 20 € (servizio guida ambientale, visita al Monastero di Fonte Avellana e ingresso ai mercatini di Natale di Frontone) Quota scontata: 15 € (minorenni) Quota senza mercatini: 15 € Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 8 dicembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Fabrizio (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3498751865, e-mail: marche@viaggiemiraggi.org Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale, visita del Monastero, ingresso ai mercatini Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Monastero di Fonte Avellana, 10:00, Località Fonte Avellana, 61040 Serra Sant'Abbondio PU, Italia,

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:30 Jesi (AN), parcheggio della COOP, Via Gallodoro, ore 8:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito