Descrizione evento: La storia fantastica del soldato Joseph e del suo violino, del patto con il diavolo e della Principessa, rivive al Politeama nel racconto di un grande attore come Moni Ovadia e nella musica del Mach Ensemble.



L’Histoire du soldat di Igor Stravinskij è una straordinaria opera da camera per voce recitante e per un ensemble di violino, clarinetto, fagotto, tromba, trombone, contrabbasso e percussioni. Un’opera moderna che vi stupirà con i suoi continui cambi di ritmo, suspense e colpi di scena, sentirla raccontare da un grande del teatro come Moni Ovadia sarà un’esperienza a cui non si può mancare. Mercoledì 21 novembre alle 21,15 al Politeama.