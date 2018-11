Descrizione evento:

ENERGIA E CLIMA

Sabato 24 novembre alle ore 17 a Fano, presso la Sala della Pace il Gruppo Fuoritempo, la Lupus in Fabula e l'Associazione caritativa diocesana "Giustizia e Pace" onlus organizzeranno un incontro dal titolo "Sì-Amo la Terra, diventare consapevoli dei cambiamenti climatici per invertire la rotta energetica" con la presenza di Enrico Gagliano del Coordinamento Nazionale No Triv, esperto di strategia energetica nazionale.

La nuova strategia energetica nazionale (SEN) è di fatto una legittimazione a posteriori di interessi e decisioni già prese in campo energetico per favorire le scelte delle multinazionali del fossile. Infatti, sancisce lo spostamento sotanziale dal petrolio al gas.