Descrizione evento: Due passi tra gli Altopiani dove scomparve il grande lago. Lo scenario che ci si aprirà davanti non ha nulla a che invidiare alla verde Irlanda, lo sguardo spazierà dalla vicina valle del Potenza fino a quella del Chienti con, sullo sfondo, un altro famoso altopiano, quello di Colfiorito!

PS Qualora fosse necessario, in presenza di neve, Risorse Active Tourism fornirà l’attrezzatura necessaria composta da ciaspole, bastoncini.



DURATA: 4 Ore - DIFFICOLTA’: T/E - DISLIVELLO: 400 m



Guida: Mauro Viale (AIAGE)



- Orario e Luogo di ritrovo: ore 9:30 Ristoro Montelago

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, completo da trekking invernale, cuffia, snack o panino, acqua (almeno un litro).

- Consigli utili: un ricambio completo da lasciare in auto, un thermos con bevanda calda.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE abilitata con assicurazione RCT, noleggio torce frontali ove necessario) + 5 € per noleggio ciaspole e bastoncini in caso di presenza neve.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it