Descrizione evento: Sabato 2 Marzo



TRAVERSATA INTEGRALE DEL CONERO:

con Guida del Parco

Ivonne Raffaeli



Itinerario a 12 Tappe:

1. Fonte d'olio

2. Livello KT

3. Pian Raggetti

4. Grotte Romane

5. Pian Grande

6. Belvedere Nord

7. Badia di S Pietro

8. Pausa pranzo in cima al Conero circa 1 ora

Pranzo libero

9. Belvedere Sud

10. Grotta Mortarolo

11. Passo del Lupo

12. Degustazione in cantina: Rosso Conero e Olio extravergine d'oliva del Conero



Un itinerario tra Natura/Storia/Cultura: visitare preziose testimonianze storico-artistiche, immergersi nei panorami mozzafiato: 500 metri a picco sul Mare. Una giornata tra Mare e Monti.



15 Euro a persona + 5 euro degustazione (facoltativa)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083 (what's app o sms)

raffaelivonne@gmail.com

ETA' MINIMA 18 ANNI



Dislivello: 400 mt

Difficolta': E

Lunghezza: circa 14 km

Tempo di percorrenza 5h circa (senza includere la pausa pranzo).



COSA PORTARE:

scarpe da trekking, giacca, maglione o pile, cappello, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta secca e kway. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.



ASSICURAZIONE INFORTUNI NON COMPRESA nel prezzo se interessati costo 3 euro extra a persona (richesta dovrà essere fatta in maniera esplicita al momento dell'iscrizione e si dovrà attendere l'esito positivo via messaggio).

Guida Associata AIGAE copertura RCT.



https://raffaelivonne.wixsite.com/traversatadelconero/escursioni