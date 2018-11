Descrizione evento: NOGRAVITY YOGA



attività nuova, divertente, innovativa...un modo diverso di muoversi nello spazio ascoltando il proprio corpo e i propri limiti, per raggiungere traguardi che non avresti mai pensato.



Questa attività è adatta per:

- riequilibrare la postura;

- migliora la flessibilità;

- favorire il dimagrimento e la tonificazione;

- migliora l'autostima;

- ha un potente effetto antiage;

- è uno straordinario antidepressivo

- e molto altro che scoprirai dal solo.



Molto spettacolare da vedere, ma alla portata di tutti.. proprio tutti e per tutte le età, perchè si procede per gradi di difficoltà nel rispetto del proprio corpo e delle proprie rigidità!