Descrizione evento: INCONTRO IL MIO BAMBINO/A INTERIORE ♥

* MEDITAZIONE *



Il concetto del Bambino Interiore non è nuovo e fa parte del nostro mondo da molto tempo: Carl Gustav Jung lo ha chiamato il “Bambino Divino” ed è l’essenza di chi siamo veramente.



Un incontro per condividere in cerchio il potenziale energetico derivante dalla guarigione delle nostre ferite emozionali.

venerdì 7 dicembre ore 21.00

c/o La Casa Olistica - Monte San Vito - An

(arrivare 10 minuti prima per la registrazione)



Iscrizione obbligatoria per posti limitati

scrivi un messaggio whatsapp +39 345 313 4504

E-Mail casaolistica.blog@gmail.com



*****************************************************************************

Spesso, noi non siamo capaci di amare il nostro bambin* interiore e lo consegniamo nelle mani di un’altra persona sperando e credendo che quella persona sia in grado di amarlo.



Ma se non lo amiamo noi, come potrà amarlo quella persona lì, che neanche conosciamo?



Se noi non siamo in grado di amare e di rispettare quel bambin* non troveremo mai una persona che sarà in grado di farlo e di onorarlo.



Noi siamo i genitori, dobbiamo diventare i genitori di quel bambin* e quindi è fondamentale “l’amore per se stessi”.



Una volta che io ho capito cosa è l’amore per me stesso, io potrò esprimere questo amore.



Invece il modo con cui di solito reagisco nelle mie relazione è:

io faccio di tutto per essere amato da te, ma io non ti sto amando, io sto facendo di tutto per essere amato...



Amare è un po’ diverso, io posso amare quando vedo in te la proiezione dell’amore che io ho per me stesso, non quando io vedo in te la proiezione del mio bisogno di amore o della mia carenza di amore e vedo in te un possibile donatore di amore come se tu fossi mia madre o mio padre....



Ma, quando uno cresce, evolve e capisce tutto quello che ha fatto nella sua vita e dice:

“Mai più. Scusa sei tanto buono e carino ma mi sa che questa cosa non funziona!”



Perché più cresciamo (sempre che cresciamo) e più diventiamo capaci di amare noi stessi....

Più amo me stesso e più divento selettivo...



E questa è la direzione giusta...



*****************************************************************************



Conduce:

Emanuela Calciati

Operatore in Discipline Bio- Naturali, Esperta Fiori di Bach Metodo Fiore - Anima, Maestra di Reiki Sistema Usui, Fondatrice del Progetto La Casa Olistica



Quota partecipativa euro 10.00



Si consiglia di indossare abiti comodi e calzettoni pesanti da casa perchè si starà senza scarpe. Ogni partecipante porterà con se un proprio cuscino e una copertina



La Casa Olistica è un'Associazione Culturale e ha l'obbiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo spirituale, culturale ed armonico dell'essere umano

https://la-casa-olistica.business.site/?m=true



Tutti gli incontri, sono realizzati allo scopo di una ricerca interiore e non considerano, non trattano e non si pongono come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria né per fornire guarigione o trattamento di qualsiasi condizione fisica o psicologica della persona.