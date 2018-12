Descrizione evento: Un vero e proprio professionista della risata, Marco Capretti comico resident di Made in Sud con il famosissimo "Sono preoccupatissimo!" presenta il suo nuovo spettacolo comico dove ripercorre tutti i suoi "Capretti di Battaglia".



Prima dello spettacolo l'appuntamento è in Caffetteria con l'immancabile apericena a partire dalle ore 20,00, con prenotazione fino al giorno precedente allo spettacolo.



“And the winner is Marco Caprettiiiiiiii” Durante la cerimonia di consegna di un misterioso premio, Marco ripercorre i suoi “Capretti di battaglia” nel disperato tentativo di capire che cosa diamine abbia vinto. Quindi, tra fidanzate improbabili, claustrofobici supermercati e rocambolesche partecipazioni a trasmissioni culinarie, tenta in ogni modo di trovare una motivazione accettabile per la quale abbia potuto vincere qualcosa. Allo spettatore l’arduo compito di arrivare fino in fondo e, se ancora in grado di intendere e di volere, scoprire il segreto del più eccelso dei premi.



La rassegna Aperitivo Cabaret è organizzata in collaborazione con Tappezzerie Gobbi.