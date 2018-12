Descrizione evento: 7 Aprile

Le Marche in Cammino al Parco di Frasassi

Natura/Storia/Cultura

Guida del Parco di Frasassi Ivonne Raffaeli



Boschi, Prati, Pareti, Paesaggi Rupestri e Grotte.



Tra le maestose pareti calcaree, immersi in un bosco dove incontreremo diverse specie arboree (Roverelle, Faggi, Abeti, Piante della Macchia Mediterranea) per giungere ad una Prateria sotto la cima del Monte Murano con vista sull'Appennino Umbro-Marchigiano.

Si prosegue in discesa verso la Grotta del Vernino, una grotta di facile accesso che sarà possibile visitare nella prima parte che risulta facile e suggestiva (chi non fosse interessato potrà rimanere all'ingresso).



PS Nel tratto per giungere alla Grotta del Vernino bisogna prestare molta attenzione, non tanto per la difficoltà del percorso, ma per la possibilità di scivolare, essendo il tratto molto ripido. Fortemente consigliati sono i bastoncini che aiutano alla stabilità.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083 (what's app o sms)

raffaelivonne@gmail.com



15 Euro a persona

Età minima 18 anni



Dislivello: 450 mt

Difficolta': Escursionistico Esperti

Lunghezza: circa 12 km

Tempo di percorenza 4 h circa



COSA PORTARE:

scarpe da trekking obbligatorie, giacca, maglione o pile, cappello, acqua, pranzo al sacco, kway, bastoncini e luce frontale per chi vuole avventurarsi a visitare la prima parte delle Grotta.



ASSICURAZIONE INFORTUNI NON COMPRESA nel prezzo se interessati costo 3 euro extra a persona (richesta dovrà essere fatta in maniera esplicita al momento dell'iscrizione e si dovrà attendere l'esito positivo via messaggio).

Guida Associata AIGAE copertura RCT.



RITROVO PARTECIPANTI dei partecipanti ore 9.45

BAR LA PINTA - 60040 Camponocecchio

ore 8.45 Ancona Nord Gigolè



CONSIGLI SU COSA VISITARE NELLE VICINANZE A FINE ESCURSIONE:

1. Grotte di Frasassi

2. Museo di Genga. Arte, storia e territorio

3. Museo speleo paleontologico e archeologico di Genga

5. Grotta della Beata Vergine

6. Abbazia S Vittore alle Chiuse



https://raffaelivonne.wixsite.com/traversatadelconero/escursioni