Descrizione evento: L’Ufficio Turistico comunale, la Pro Loco e le Corporazioni della Pentecoste organizzano l’evento



“LA CASA DE LA VECCHIA "

La Befana della nostra tradizione - ambienti allestiti con oggetti originali



Presso la Piazzetta della Pescheria (Piazza del Mercato)



Entrando nella casa della Befana monterubbianese si avrà la sensazione di aver fatto un salto nel passato: una figura brutta e tenebrosa vi accoglierà in un'antica dimora del centro storico, allestita con mobili e oggetti della tradizione marchigiana.





PROGRAMMA

- VENERDì 4 GENNAIO ore 16,00 – 19,30

Lettura di favole dalle ore 17,30



- SABATO 5 GENNAIO ore 16,00 – 19,30

Consegna della letterina alla Befana



- DOMENICA 6 GENNAIO ore 16,00 – 19,30

Dolcetti per tutti i vecchi e i bimbi buoni ore 16,00 – 18,00



INGRESSO GRATUITO



Per info rivolgersi a:

Ufficio Turistico 0734257396 / 0734259980 / turismomonterubbiano@libero.it



http://www.comune.monterubbiano.fm.it/

INSTAGRAM: Comune di Monterubbiano

FACEBOOK: Comune di Monterubbiano