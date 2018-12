Descrizione evento: WINE SALAD

“CHRISTMAS IN WINE”



26 Dicembre 2018

dalle 16 alle 23.00



Presso Palazzo dei Priori in Piazza del Popolo a Fermo



INGRESSO 15€



PROGRAMMA

Dalle ore 16,00: Apertura banchi d'assaggio, degustazione libera.

Saranno presenti cantine regionali e nazionali.

E' incluso il calice per la degustazione.



L’ingresso è aperto a tutti (i minorenni non pagano e non possono effettuare degustazioni)



Le masterclass (DEGUSTAZIONI GUIDATE DI ECCELLENZE) possono essere riservate gratuitamente tramite il link: http://bit.ly/CiWine



In collaborazione con il Consorzio per la tutela dei Vini Piceni e dell’Istituto Marchigiano Tutela Vini, AIS Marche condurrà tre Master Class, con degustazione guidata su:

- 50 ANNI DEL VERDICCHIO (quattro calici selezionati) (30 posti)

- 50 ANNI DEL ROSSO PICENO (quattro calici selezionati) (30 Posti)

- I VITIGNI RESISTENTI con la Cantina Terre di Ger (Friuli Venezia Giulia) (30 Posti)



Sarà possibile degustare salumi e formaggi tipici (taglierino 5 €).

Sarà possibile acquistare i prodotti delle cantine e stand cibo qualora lo desideriate.



LOTTERIA DI NATALE:

Tre nomi tra i partecipanti estratti a sorte vinceranno una bottiglia regalo a sorpresa!



All’ingresso sarà consegnato oltre al calice per la degustazione un bigliettino numerato ai partecipanti che sarà necessario per avere una possibilità di vincere una delle nostre bottiglie selezionate in regalo!



Per informazioni potete contattarci all’indirizzo e-mail eventi.winesalad@gmail.com o direttamente al cellulare +39 3317417593 (Nicola)



VI ASPETTIAMO!