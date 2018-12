Descrizione evento:

Natale ricco di appuntamenti

per l'Accademia Corale Calicanto di Senigallia

Si inizia con il Concerto di Natale al Duomo di Senigallia il giorno sabato 22 dicembre alle ore 21:15

Secondo appuntamento il 26 dicembre ospiti della Banda di Senigallia per il consueto concerto di Natale questa volta alla chiesa dei Cancelli inizio ore 17

Terzo appuntamento il 29 dicembre alle ore 19 alla chiesa Santa Maria della Pace per un concerto inaugurale di fine anno organizzato con il patrocinio dell associazione Amici di casa BBL , missione in Tamil Nadu ,India



Quarto appuntamento sabato 5 gennaio 2018 ore 18:45 presso la Chiesa Santa Maria della Neve (Portone ) Concerto per l'Epifania