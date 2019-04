Descrizione evento: Mercoledì 1 Maggio:

Traversata del Conero con finale sulla spiaggia ai Sassi Neri

con Guida Naturalistica del Parco del Conero: Ivonne Raffaeli



Visitare preziose testimonianze storico-artistiche, immergersi nei panorami mozzafiato in un percorso solo in discesa con finale alla spiaggia dei Sassi Neri.



Itinerario 5 tappe Mare & Monti:

1. Badia di S Pietro

2. Belvedere Sud

3. Grotta Mortarolo

4. Passo del Lupo

5. Spiaggia Sassi Neri Sirolo

6. Degustazione di Rosso Conero 2016 e Rosso Conero Riserva, Olio Extravergine D'oliva del Conero. Il tutto accompagnato da Salumi/Formaggi Locali. (costo EXTRA)



CONSIGLIO TUFFO IN ACQUA A FINE ESCURSIONE!



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083 what’s app o sms



15 Euro a persona

Età minima 15 anni (gratuito per minorenni accompagnati dai genitori età minima 12 anni)

Costo degustazione: 10 euro (extra e facoltativa)



Assicurazione Infortuni NON compresa nel prezzo se interessati costo 3 euro extra a persona (richesta dovrà essere fatta al momento dell'iscrizione e si dovrà attendere l'esito positivo via messaggio).



Difficoltà percorso: Escursionistico

Lunghezza: 7 Km

Tempo di percorrenza 3h senza soste



Cosa portare:?scarpe da trekking se possibile, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta secca, torcia e kway.

Si consigliano bastoncini macchina fotografica.



A FINE ESCURSIONE dopo una pausa in spiaggia TRASFERIMENTO IN CANTINA PER DEGUSTAZIONE VINI LOCALI orario previsto degustazione ore 15.00 circa