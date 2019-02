Descrizione evento: Arte, cultura e creatività, a Fano sta per esplodere il Carnevale più antico d'Italia. Mille colori, tradizioni, arte, musica cultura e creatività stanno per esplodere a Fano, nelle Marche, con il Carnevale più antico e dolce d'Italia. La città della Fortuna, terza città delle Marche con in suoi 60mila abitanti, si trasformerà per accogliere, nelle tre imperdibili domeniche del 17 - 24 febbraio e 3 marzo, una manifestazione in grado di attirare centinaia di migliaia di persone da tutta la penisola. Dai bambini agli anziani, l'evento sarà un contenitore di gioia ed allegria, per tutti i gusti. Il Carnevale di Fano è famoso per il suo “Getto”, lo storico lancio di dolciumi dai carri allegorici di prima categoria, alti fino 18 metri. Una tempesta di dolcezza (circa 200 quintali) di caramelle, cioccolatini e tanto altro, pronto a diventare un goloso bottino per la “marea” di persone che riempiranno il corso mascherato. Le grandi sfilate saranno inoltre accompagnate da 3 carri di seconda categoria che contribuiranno a rendere ancora più colorato l'evento. Dalla satira politica allo sport, dalla cultura allo spettacolo, i giganti di cartapesta riproducono quelli che sono i temi di più stretta attualità grazie al lavoro dei maestri carristi che lavorano un anno intero per rendere ancora più suggestivo il Carnevale fanese.





