Descrizione evento: In occasione di M’illumino di meno, la giornata sul risparmio energetico, cammineremo intorno al Monte Revellone totalmente al buio! Un’esperienze emozionante dove utilizzeremo le torce solamente il minimo indispensabile, per il resto dell’escursione ci affideremo agli altri sensi e… alle guide!!! Percorso: Castelletta - Falaschieri - I Colli - Cotanaglia - Castelletta. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di venerdì 1 marzo. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Maurizio (Guida Ambientale Escursionistica): cell. 3281662427, e-mail: maurizio@passamontagna.org Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 5 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar Il Pino, ore 18:00, Frazione Castelletta, 105, 60044 Castelletta AN, Italia, Castelletta Vedi tutti i dettagli nel nostro sito