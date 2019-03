Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Vi aspettiamo venerdì 8 Marzo con Emozioni dall'oscurità!

Un viaggio nelle sale più misteriose della Città Sotterranea alla scoperta di antiche leggende e numerosi misteri.

La Proloco Carlo Maratti Camerano e il CDC Collettivodeliriocreativo propongo uno spettacolo teatrale itinerante al buio delle Grotte di Camerano per vivere e toccare con mano storie popolari, ma anche eventi di guerra e leggende di carboneria.

Non perdetevi uno spettacolo unico che sa coniugare teatro e paura nell'atmosfera suggestiva delle Grotte di Camerano



POSTI LIMITATI

Prenotazione obbligatoria

Orari: 21:00

Prezzo unico € 12,00

Per info e prenotazioni 0717304018