Descrizione evento: Sta per tornare la bella stagione...ed anche noi iniziamo a riscaldarci tornando sui sentieri con nuove proposte! :-) DOMENICA 3 MARZO vi porteremo "Sulle tracce dei Templari del Monte Cucco" Un'escursione pomeridiana alla scoperta degli antichi sentieri appenninici percorsi dai Templari, in un contesto dove dominano biodiversità e bellezza del territorio. Partiremo dall'Abbazia Templare di Sant' Emiliano in Congiuntoli, poi ci muoveremo su alcuni sentieri non mappati all'interno del Parco del Monte Cucco. Ci muoveremo fra evidenze storiche poco note, andando anche alla scoperta di reperti dimenticati.



PROGRAMMA :

14.15 Ritrovo a Sassoferrato (piazzale Campo Sportivo, Via Roma)

14.30 Ritrovo a Sant' Emiliano in Congiuntoli nei pressi del ponticello di fronte all'Abbazia, poi in collina, verso i prati panoramici del monte Aguzzo

18.40 circa - previsto rientro alle auto



- DIFFICOLTA’: Escursionistica -E-

- DURATA CAMMINO: circa 4 ore

- Adatta a bambini sopra i 10 anni, abituati a camminare in gruppo

- COSTO: Adulti 8 euro - Bambini sotto i 14 anni 5 euro

(Il costo comprende: escursione, guida naturalistica AIGAE, assicurazione RC)



? PRENOTAZIONE (OBBLIGATORIA tramite tel o email):

? info@natourlab.it

392 4385403 (dalle 15.00 alle 19.00 - o Whatsapp)

L'escursione organizzata da Natour lab sarà condotta da:

- Marco Giulietti (Guida Naturalistica ed Escursionistica Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche)

- Giulia Belardinelli Guida Naturalistica ed Escursionistica.

*** COSA PORTARE ***

- scarponcini da escursionismo

- giacchetto anti-vento, k-way/ mantella

- pile/camicia flanella

- cappello

- acqua

- spuntino al sacco

- medicinali personali

- occhiali da sole

- crema solare

- documenti ed effetti personali

*IN CASO DI MALTEMPO L'ESCURSIONE POTRA' ESSERE ANNULLATA O MODIFICATA AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLE GUIDE*

Link Evento Facebook: "Sulle tracce dei Templari del Monte Cucco" VI ASPETTIAMO