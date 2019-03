Descrizione evento: Liberarsi dalla Dipendenza Affettiva

Un Seminario di Condivisione



A cura di

Elisabetta Vatielli, Counsellor

e

Dott.ssa Mara Fioravanti, Psicosociologa, Criminologa



Domenica 5 maggio 2019 ore 16:00 – 20:00





Un Seminario di teoria e condivisione, in cui esploreremo insieme le dinamiche della dipendenza emotiva, psicologica e patologica della sfera affettiva, le sue origini e le vie di guarigione.

Ci sara' spazio per la condivisione, le domande, la partecipazione.





Hotel & Residenza 100 Torri

Via Costanzo Mazzoni, 4 – 63100 Ascoli Piceno

Info e prenotazioni : tel 348/8990721 – tel. 345/0335719