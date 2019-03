Descrizione evento: Ogni anno a Serravalle di Carda, piccolo borgo storico nel verde dell'Appennino Pesarese nelle Marche, l'intera comunità locale, senza distinzione di età, all'approssimarsi della Pasqua si mette al lavoro per realizzare la PASSIO, una straordinaria rievocazione storico-religiosa della passione e morte di Gesù Cristo. Da 40 anni al calare della sera del Venerdì Santo (quest'anno il 19 aprile) tutto il paese da vita ad un evento che è più di una Via Crucis, ma una vera e propria rappresentazione teatrale di alcuni degli episodi più significativi dei racconti evangelici. Un momento intenso e partecipato, nel quale si incontrano le tradizioni popolari degli abitanti dell'Appennino Marchigiano e la loro profonda spiritualità. La cura nella realizzazione ha reso la PASSIO uno delle più affascinanti rappresentazioni di Pasqua nelle Marche, con grande riscontro di pubblico. Gli attori della Passio sono tutti abitanti di Serravalle, che grazie da un'attenta preparazione interpretano con partecipazione i momenti principali della Passione. Vengono messi in scena i momenti di maggiore impatto della storia: l'Ultima cena con la lavanda dei piedi, la preghiera nell'Orto degli Ulivi, l'apparizione dell'angelo, il bacio di Giuda, il processo di Caifa, il processo di Pilato con la flagellazione e infine la crocifissione e la risurrezione. Tutto il pubblico per una notte rivive i momenti salienti della Passione e morte di Cristo, con le strade del borgo storico animate anche da figuranti e antiche botteghe dei mestieri.

La Passio, una rappresentazione dove il racconto diventa emozione e l'emozione diventa fede: ognuno di noi, nel suo intimo, vive la Morte di Gesù in un'atmosfera carica di partecipazione.